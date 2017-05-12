18:50 12 мая 2017 0

Юрий Зеленов сразил всех своим облачением Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Свердловские власти засекретили кадровые перестановки в региональном министерстве образования. Как стало известно «URA.RU», у министра Юрия Биктуганова в отставку ушел заместитель Алексей Пахомов, а его место занял Юрий Зеленов. О ротации стало известно случайно: накануне последний выступил на награждении победителей финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» премиями губернатора Свердловской области.

Выступление Зеленова перед студентами политехнического колледжа очевидцам запомнилось одной деталью — чиновник был одет в длинный полосатый сюртук. Бывший замминистра образования Алексей Пахомов, к слову, теперь является директором в том же учебном заведении.

В кабмине пояснили, что новый замминистра занял свой пост примерно полтора месяца назад. Отсутствие информации о его назначении чиновники объяснили тем, что в недавнем прошлом он мог иметь отношение к правоохранительным структурам. Последний факт в администрации губернатора ни опровергать, ни подтверждать не стали.

Секретность назначения Зеленова тем более странна, что у свердловской власти есть стандарт вхождения в должность, который сегодня же и был продемонстрирован. Департамент информационной политики информировал СМИ о подписании губернатором Евгением Куйвашевым документов на назначение заместителя министра транспорта и связи. Им станет Дмитрий Брусянин.

В официальном релизе сообщается, что к исполнению обязанностей замминистра приступит 15 мая. Из того же материала известно, что в 2003 году Брусянин начал работу в УрГУПС, где «прошел трудовой путь от стажера-исследователя на кафедре до директора научно-исследовательской части университета». В министерстве он будет курировать сферу дорожного хозяйства, отвечать за вопросы развития транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры региона.

«Решение о публичном представлении того или иного замминистра принимает непосредственный руководитель каждого чиновника. Зачастую такое решение зависит от функционала, который возлагается на руководителя. Принимая во внимание общественную значимость замминистра транспорта и связи и интерес общества к проблематике строительства дорог, было принято решение дополнительно уведомить СМИ о принятом на работу профессионале. По запросу СМИ мы готовы предоставлять данные по любому должностному лицу», — пояснил директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов.