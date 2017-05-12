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12 мая 2017
Главные новости Москвы
19:45  12 мая 2017 0

Депутаты Госдумы хотят легализовать магов и колдунов

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Представителей оккультно-магической сферы заставят платить налогиФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутаты петербургского Заксобрания предложили легализовать деятельность колдунов и магов. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму РФ.

Автор законопроекта депутат Владимир Петров заявил, что документ уже рассматривается региональным Заксобранием, и в случае одобрения будет направлен в Госдуму. Петров подчеркнул, что ведет переговоры с рядом парламентариев, в частности, с Виталием Милоновым, который ранее поддержал инициативу петебургского парламента в виде «закона о соцсетях», сообщает РИА «Новости».

Согласно инициативе, каждый желающий попробовать себя в сфере колдовства будет обязан получить лицензию на ведение «оккультно-магической деятельности». Регулировать данную сферу планируется аналогично с работой народных целителей.

Петров считает, что легализация деятельности колдунов позволит сократить количество мошенников в данной сфере и обезопасит граждан, уточняет информагентство Nation News. При этом он отмечает, что государство частично признало магические услуги официальной профессией, поскольку в росрестре уже значатся астрологи и медиумы.

Сергей Макеев
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