20:02 12 мая 2017 1

Члены правительства Ямала раскрыли сведения о доходах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Члены правительства Ямала раскрыли сведения о доходах. Заместитель губернатора по экономике и инвестициям Дмитрий Артюхов заработал в 2016 году более 17 млн рублей. Это на 10 млн рублей больше уровня 2015 года. У него в собственности нет жилья, только земли сельхозназначения. Также он владеет автомобилем Audi (модель не указана). В пользовании у него две квартиры. Супруга замгубернатора не имеет собственности, в прошлом году она заработала 3,8 млн рублей.

Татьяна Бучкова — куратор социальной сферы — сильно снизила заработки — с 32 до 19 млн рублей. В списке недвижимости ничего не изменилось — квартира и машиноместо. У ее супруга — сотрудника управления МВД Ямала Виталия Бучкова — зарегистрирована Toyota и доход в 1,7 млн рублей. В семье четыре несовершеннолетних ребенка, один из них владеет половиной жилого дома.

У ответственного за безопасность замгубернатора Михаила Кагана доходы выросли почти в три раза — с 9,3 до 28,6 млн рублей. Жилье член правительства по-прежнему не приобрел, он владеет лишь земельным участком и автомобилем Land Rover. У его супруги все так же в собственности доля в квартире.

Доходы первого зама губернатора Ямала Алексея Ситникова также выросли — до 35,8 млн рублей (было 32,3 млн рублей). У него по итогам 2016 года все так же два жилых дома, два земельных участка и нежилое помещение. В числе транспортных средств — «УАЗ», снегоход LINX, квадроцикл BRP и мотолодка «Ямарин». Его жена владеет долей в квартире, нежилым помещением и также широким набором транспорта: автомобилями Volvo и Nissan, снегоходами Yamaha и «Скидо тундра».

Вице-губернатор Ирина Соколова заработала на два миллиона меньше, чем в 2015 году — 25,7 млн рублей. У нее есть собственная квартира и еще одной квартирой она владеет вместе с супругом. Муж также имеет нежилое помещение и автомобиль BMW. Сама же вице-губернатор в личном транспорте не нуждается.

Доходы главы аппарата Натальи Фиголь снизились на 10 млн рублей. По итогам 2016 года она задекларировала 25,8 млн рублей. У нее есть квартира и машиноместо. Автомобиля в ее собственности нет, но сразу две машины есть у ее супруга — «Тойота» и «Вольво». У него также есть земельный участок, жилой дом и гараж.

Заместитель губернатора, директор департамента госжилнадзора Сергей Карасев задекларировал за год 20,8 млн рублей дохода. Это значительно больше, чем раньше. По итогам 2015 года он заработал всего 7,7 млн рублей. Его супруга при этом принесла в семейный бюджет еще 2,1 млн рублей. У главного по ЖКХ на Ямале три квартиры. Еще три — у его супруги. Из транспорта на Карасева записан мотоцикл «Kawasaki». На жену оформлено два авто «MERCEDES BENZ» и «VOLKSWAGEN»

Один из самых богатых чиновников Ямала — замгубернатора и глава департамента по международным и внешнеэкономическим связям Александр Мажаров — в этом году заметно обеднел. Его доход упал с 45,2 млн до 28,4 млн рублей. У него по-прежнему внушительный список недвижимости. Есть три квартиры, три земельных участка, два жилых дома. Еще долевая собственность в многоквартирном доме, два гаража и сарай. Также у замгубернатора имеются автомобили «Lexus», «Toyota» и «Porsche». Супруга замгубернатора задекларировала доход в 370 тыс. рублей. На нее оформлены две квартиры.

Сильно упали доходы и у заместителя губернатора, возглавляющей департамент финансов — Альбины Свинцовой. За год она заработала 27,8 млн рублей. Годом ранее ее доход составлял 41,1 млн. У нее имеются два земельных участка, два дома и квартира. Еще одна квартира находится в пользовании. Супруг замгубернатора заработал чуть более миллиона рублей. Недвижимости в собственности не имеет.

Александр Фумин, бывший глава следственного управления Ямала, сейчас является советником губернатора «по особо важным вопросам». Он в 2016 году заработал 7,2 млн рублей. В его собственности квартира и «Toyota».

Бывший сити-менеджер Ноябрьска Жанна Белоцкая, напомним, также теперь советник Дмитрия Кобылкина по особо важным вопросам. Она заработала 11,4 млн рублей. У нее два автомобиля — Mitsubishi и ВАЗ. У нее есть жилье за границей — жилой дом в Белоруссии. Также еще один жилой дом с участком в России и две квартиры.