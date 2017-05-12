22:07 12 мая 2017 0

Американской журналистке было очень сложно произносить русские слова Фото: скрин YouTube

Ведущая американского телеканала Fox News Джули Рогински начала выпуск своей передачи ClapBack на русском языке. Перейдя затем на английский, она пояснила зрителям, что таким образом готовится к «хозяевам из России», которые захватывают американское правительство.

Журналистка сбивчиво на русском произнесла, что она и сотрудники программы «защищают Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день». После чего она извинилась и перешла на английский, пояснив, что всего лишь пыталась продемонстрировать «потенциальным хозяевам» знание их языка, пишет телеканал 360.

Большую часть программы Рогински посвятила пересказу реакции пользователей Twitter на ее комментарий, который был связан с российским фотографом из ТАСС, допущенного в Белый дом во время встречи американского президента Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. «Небось еще какие-нибудь дешевенькие российские шпионские устройства в кабинете оставил», — предположила ведущая.

Рогински раскритиковала всех, кто защищает Дональда Трампа и оправдывает действия России, отмечает издание «Ридус». Она обратилась к «хозяевам из России, особенно к Володе из Ленинграда: Наша демократия сильнее, чем вы, вы не победите!». Телеведущая назвала Россию враждебной США иностранной державой, которая пыталась повлиять на выборы.