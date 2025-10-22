Логотип РИА URA.RU
Самолет премьера Австралии экстренно сел в США

22 октября 2025 в 10:04
Фото: Илья Московец © URA.RU

Борт премьер-министра Австралии Энтони Албанезе совершил срочное приземление в США. Аварийная посадка была осуществлена в Сент-Луисе, штат Миссури. Об инциденте сообщает австралийский канал SBS. Также местное издание уточняет, что пилот австралийских ВВС получил сотрясение мозга из-за падения тяжелого предмета. Он был доставлен в больницу штата. 

«Рейс премьер-министра Албанезе совершил экстренную посадку в Сент-Луисе. Пилот ВВС в больнице», — передает телеканал. Также австралийское СМИ уточнило, что сегодня у премьер-министра Албанезе намечена встреча с президентом США Дональдом Трампом

