Самолет премьера Австралии экстренно сел в США

Самолет премьера Австралии срочно сел в США
Фото: Илья Московец © URA.RU
Борт премьер-министра Австралии Энтони Албанезе совершил срочное приземление в США. Аварийная посадка была осуществлена в Сент-Луисе, штат Миссури. Об инциденте сообщает австралийский канал SBS. Также местное издание уточняет, что пилот австралийских ВВС получил сотрясение мозга из-за падения тяжелого предмета. Он был доставлен в больницу штата.
«Рейс премьер-министра Албанезе совершил экстренную посадку в Сент-Луисе. Пилот ВВС в больнице», — передает телеканал. Также австралийское СМИ уточнило, что сегодня у премьер-министра Албанезе намечена встреча с президентом США Дональдом Трампом.
