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12 мая 2017
Главные новости Москвы
22:42  12 мая 2017 0

Над Черным морем рядом с границей России засекли самолет-разведчик США

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Американский самолет-разведчик заметили над акваторией Черного моряФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские средства контроля засекли американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk над акваторией Черного моря. Самолет-разведчик на большой скорости приближался к российской границе.

Американские дроны совершают такие полеты регулярно, сообщил источник в военно-дипломатических кругах ТАСС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

9 мая над Черным морем российским истребителем Су-30 был перехвачен американский разведывательный самолет P8A Poseidon, принадлежащий патрульной авиации ВМС США, напоминает издание «Ридус».

Нина Калинина
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