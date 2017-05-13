Ученые смогли впервые увидеть смерть и снять ее на камеру. ВИДЕО

00:17 13 мая 2017 0

Благодаря новому открытию наука сможет победить старение Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ученым впервые в истории удалось запечатлеть, как именно наступает смерть организма. Специалисты зафиксировали на видео процесс гибели червя, в теле которого циркулировали синие флуоресцентные волны.

Несмотря на то, что система отмирания клеток широко изучалась и ранее, ученые не были уверены, как распространяется смерть по организму. С помощью микроскопа им удалось разглядеть волновые прохождения синего цвета через кишечник червя.

Благодаря новой информации ученые поставили под сомнение известную теорию, которая утверждает, что старение организма приближается из-за накапливания молекулярных повреждений в клетках. Если в будущем специалистам удастся выяснить состав биологической массы старения и смерти, то эти процессы можно будет приостановить, сообщает телеканал «Nation News».