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13 мая 2017
12 мая 2017
00:58  13 мая 2017 0

Аксенов пришел в бешенство от желто-синих урн в Керчи: «это антигосударственный цвет». ВИДЕО

Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, аксенов сергей
Глава Крыма требует от властей Керчи привести пляжи в порядокФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Крыма Сергей Аксенов во время своего визита в Керчь возмутился желто-черными городскими урнами. Чиновник заявил, что подобная цветовая гамма оскорбляет его чувство прекрасного.

«Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть 5 миллионов рублей штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики», — сказал Аксенов.

Помимо этого, глава Крыма ужаснулся состоянием местных пляжей перед стартом курортного сезона. «Какой турист приедет? Вы посмотрите на эти пляжи, туда просто стыдно выйти», — цитирует Аксенова Life.ru.

12 мая началось строительство федеральной трассы «Таврида» от Керчи к Симферополю. Глава Крыма подчеркнул, что все работы необходимо завершить не позже ввода в строй Керчинского моста и пообещал сделать все возможное, чтобы на церемонии открытия трассы присутствовал Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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