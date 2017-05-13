00:58 13 мая 2017 0

Глава Крыма требует от властей Керчи привести пляжи в порядок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Крыма Сергей Аксенов во время своего визита в Керчь возмутился желто-черными городскими урнами. Чиновник заявил, что подобная цветовая гамма оскорбляет его чувство прекрасного.

«Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть 5 миллионов рублей штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики», — сказал Аксенов.

Помимо этого, глава Крыма ужаснулся состоянием местных пляжей перед стартом курортного сезона. «Какой турист приедет? Вы посмотрите на эти пляжи, туда просто стыдно выйти», — цитирует Аксенова Life.ru.

12 мая началось строительство федеральной трассы «Таврида» от Керчи к Симферополю. Глава Крыма подчеркнул, что все работы необходимо завершить не позже ввода в строй Керчинского моста и пообещал сделать все возможное, чтобы на церемонии открытия трассы присутствовал Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей».