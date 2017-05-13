Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев

11:51 13 мая 2017 0

Карикатуры на чеченских геев в скандальном журнале Фото: twitter.com/charliehebdo

Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Рамзана Кадырова и чеченских геев. Картинки опубликованы в «Твиттере» издания.

Таким образом сатирики отреагировали на появившиеся во многих СМИ материалы о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Художники создали сразу несколько карикатур, которые подписали: охота на геев открыта; геи будут депортированы; оттопыривать мизинчик нельзя; радуга запрещена; фанатам Фредди Меркьюри — расплавленный свинец в уши и прочее. На последней карикатуре изображен Рамзан Кадыров.

Ранее в различных изданиях сообщалась информация о массовых расправах над геями в Чечне. Пресса писала, что в результате репрессий погибли три человека, сотня пострадала.

Республиканские власти в ответ заявили, что в Чечне геев нет, поэтому и массовые расправы над ними невозможны. Рамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что информация, распространенная в СМИ, недостоверна. Также он призвал журналистов «Новой газеты», которая первой опубликовала материал, «извиниться перед чеченским народом на коленях».