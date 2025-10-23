Белый дом раскрыл новые детали по переносу встречи с Путиным

Белый дом заявил, что вопрос о проведении встречи между президентами США и России по-прежнему остается в повестке дня и полностью не исключен. Также на брифинге отметили, что подобная встреча может состояться в будущем, а недовольство Дональда Трампа скоростью урегулирования ситуации вокруг Украины касается обеих сторон. Об этом сообщила Кэролайн Левитт в Белом доме.