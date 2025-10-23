Логотип РИА URA.RU
Белый дом раскрыл новые детали по переносу встречи с Путиным

23 октября 2025 в 23:00
Трамп не отказывается от переговоров

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Белый дом заявил, что вопрос о проведении встречи между президентами США и России по-прежнему остается в повестке дня и полностью не исключен. Также на брифинге отметили, что подобная встреча может состояться в будущем, а недовольство Дональда Трампа скоростью урегулирования ситуации вокруг Украины касается обеих сторон. Об этом сообщила Кэролайн Левитт в Белом доме.

«Трамп хочет убедиться, что встреча с президентом Путиным станет хорошим использованием его времени. Он не хочет тратить время впустую», — заявила Левитт.

