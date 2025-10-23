Reuters: китайские компании приостановили закупки российской нефти из-за санкций

Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая приостановили закупку российской нефти, поставляемой морским путем. Решение вступило в силу вскоре после объявления ограничительных мер со стороны США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» — ведущих компаний российской нефтяной отрасли. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, поставляемой морем, после того, как США ввели санкции против „Роснефти“ и „Лукойла“, двух крупнейших нефтяных компаний Москвы», — отмечается в сообщении Reuters. На фоне новых ограничений китайские импортеры уже начали искать альтернативные источники сырья.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение минфина США о новых санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл» не создает серьезных проблем для российской экономики. По ее словам, эти меры были приняты под предлогом «недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине». Кроме того, по данным МИД РФ, большинство антироссийских санкций Евросоюза стали причиной роста цен и проблем с поставками энергоресурсов в самих странах ЕС.