Китай выступил против вмешательства США в отношения с Россией
На взаимодействие России и Китая не должны оказывать воздействие другие страны, считает пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Третьи страны не должны вмешиваться в отношения между Китаем и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Поводом для заявления стала информация Белого дома о возможном снижении закупок российской нефти китайскими компаниями.
«Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны», — пояснил Лю Пэнъюй в комментарии агентству РИА Новости.
Ранее США подготовили одни из самых крупных санкций против России. Позже появилась информация, что крупнейшие китайские государственные нефтяные корпорации временно прекратили приобретение российской нефти, доставляемой морским транспортом.
