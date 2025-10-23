Белый дом: Индия сократила закупки нефти из России

Официально Индия не объявляла об отказе от нефти из РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом 23 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов. По утверждению Белого дома, в числе стран, выполнивших обращение главы США, также находится Китай, который начал снижать импорт сырья из РФ.

«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента (сократила закупки нефти из РФ). Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти», — заявила Левитт на брифинге.

В ходе выступления Левитт уточнила, что США находятся в постоянном диалоге с мировыми партнерами по вопросу ограничения доходов российского нефтяного сектора. Она отметила, что Дональд Трамп лично поднимает эту тему на переговорах, настаивая на необходимости сокращения закупок, чтобы усилить давление на экономику России. По данным Белого дома, этот подход сейчас поддерживают крупнейшие покупатели российского сырья в Азии.

При этом Левитт подчеркнула, что Белый дом продолжит добиваться сокращения внешних поставок российской нефти. По ее словам, Вашингтон рассчитывает на активные действия не только со стороны Индии и Китая, но и стран Европы.