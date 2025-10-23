Белый дом заявил о серьезных санкциях против России, которые нанесут вред

В Белом доме уверены в силе новых санкций Фото: Сергей Русанов

Белый дом заявил о высокой эффективности новых санкций, введенных США против России. Вашингтон уверен, что ограничительные меры окажут серьезное давление на российское руководство. Об этом заявила официальный представитель администрации президента США Каролин Левитт во время выступления в Белом доме.

«Много. Если вы смотрели санкции, они очень тяжелые», — заявила Левитт. Она подчеркнула, что речь идет о редких по объему и последствиям ограничениях, рассчитанных на долгосрочное воздействие.

Ранее, 22 октября, министр финансов США Скотт Бессент сообщил о подготовке одного из самых масштабных пакетов санкций против России. По его словам, новые меры будут введены в координации с союзниками и затронут ключевые сферы российской экономики в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

