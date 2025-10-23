Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова из-за хищений
Суд в Москве арестовал Мельникова на два месяца
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Его обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил адвокат Мельникова Никита Филиппов.
«Суд арестовал Андрея Мельникова на два месяца. Мы будем обжаловать постановление в установленные законом сроки», — сообщил Филиппов РИА Новости.
Для подачи жалобы есть три дня. Такой срок установлен законодательством.
Ранее по этому же делу были арестованы два бывших заместителя Мельникова — Александр Попелюх и Ольга Долголева. Следствие считает, что группа сотрудников Агентства по страхованию вкладов при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» выводила прибыль через фиктивные договоры.
