Происшествия

Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова из-за хищений

24 октября 2025 в 00:21
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Его обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил адвокат Мельникова Никита Филиппов.

«Суд арестовал Андрея Мельникова на два месяца. Мы будем обжаловать постановление в установленные законом сроки», — сообщил Филиппов РИА Новости.

Для подачи жалобы есть три дня. Такой срок установлен законодательством. 

Ранее по этому же делу были арестованы два бывших заместителя Мельникова — Александр Попелюх и Ольга Долголева. Следствие считает, что группа сотрудников Агентства по страхованию вкладов при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» выводила прибыль через фиктивные договоры.

