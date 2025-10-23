Звезда «Кривого зеркала» вспомнил, как Петросян следил за ним в щелочку
Петросян тайно наблюдал за Михаилом Церишенко перед приглашением на шоу
Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0
Участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Михаил Церишенко раскрыл детали своего приглашения в проект Евгения Петросяна. В эфире программы «Мой герой» на телеканале ТВЦ артист рассказал, как мэтр эстрады тайно наблюдал за его работой перед тем, как предложить сотрудничество.
«За декорацией в щелочку подсматривал непосредственно сам мэтр эстрады — Евгений Петросян», — поделился Церишенко на интервью в эфире программы. Артист добавил, Петросян впервые обратил на него внимание во время съемок сериала «Кышкин дом» с Еленой Степаненко. Молодой актер исполнял три роли и активно импровизировал на площадке, не подозревая, что за его творчеством следит известный юморист.
Позже, когда Петросян начал формировать состав для нового проекта «Кривое зеркало», он пригласил в него перспективного артиста. Программа выходила на Первом канале с 2003 по 2012 год и стала одним из самых популярных юмористических шоу своего времени.
