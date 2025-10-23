Звезда «Кривого зеркала» вспомнил, как Петросян следил за ним в щелочку

Петросян тайно наблюдал за Михаилом Церишенко перед приглашением на шоу Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Михаил Церишенко раскрыл детали своего приглашения в проект Евгения Петросяна. В эфире программы «Мой герой» на телеканале ТВЦ артист рассказал, как мэтр эстрады тайно наблюдал за его работой перед тем, как предложить сотрудничество.

«За декорацией в щелочку подсматривал непосредственно сам мэтр эстрады — Евгений Петросян», — поделился Церишенко на интервью в эфире программы. Артист добавил, Петросян впервые обратил на него внимание во время съемок сериала «Кышкин дом» с Еленой Степаненко. Молодой актер исполнял три роли и активно импровизировал на площадке, не подозревая, что за его творчеством следит известный юморист.