Белый дом: Трамп недоволен всеми участниками переговоров
Трамп все еще заинтересован во встречах
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство медленным темпом урегулирования конфликта на Украине со стороны всех участников процесса. Об этом 23 октября сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге для прессы, передает пресс-служба администрации президента США.
«Президент длительное время выражал разочарование российским лидером Владимиром Путиным и обеими сторонами, если честно», — отметила официальный представитель Белого дома. Она также подчеркнула, что глава Белого дома считает: успешные переговоры возможны только при участии обеих сторон и их взаимной заинтересованности в достижении договоренностей.
Каролин Левитт добавила, что с точки зрения президента США для эффективного переговорного процесса необходимо, чтобы как Москва, так и Киев проявили готовность к компромиссу. По словам представителя Белого дома, только в этом случае можно рассчитывать на продвижение к устойчивому миру. Левитт также указала, что Вашингтон продолжит внимательно следить за развитием ситуации и поддерживать дипломатические усилия по поиску решения кризиса.
