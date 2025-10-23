Логотип РИА URA.RU
Белый дом: Трамп надеется на новую встречу с Путиным

23 октября 2025 в 23:28
Трамп хочет провести еще одну встречу

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Администрация США рассматривает возможность проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, но настаивает на необходимости ощутимых позитивных результатов по итогам переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 23 октября для ведущих мировых СМИ. По ее словам, встреча двух президентов по-прежнему значится в повестке, однако подготовка к ней продолжается с учетом национальных интересов США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Так что встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента», — заявила Ливитт, отвечая на вопросы журналистов о деталях возможной встречи.

Президент России Владимир Путин дал развернутый комментарий по заявлению Дональда Трампа о возможном переносе или отмене саммита в Будапеште и по поводу новых санкций Запада против России. В общении с кремлевским пулом российский лидер отметил, что попытки коллективного Запада эскалировать конфликт не приведут к результатам и могут иметь неприятные последствия для самих инициаторов. В частности, Путин с иронией прокомментировал решение о запрете поставок российских товаров: по его словам, отказ от российских унитазов может дорого обойтись западным странам, с учетом текущей политической обстановки.

