Белый дом: Трамп надеется на новую встречу с Путиным

Трамп хочет провести еще одну встречу Фото: Official White House / Shealah Craighead

Администрация США рассматривает возможность проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, но настаивает на необходимости ощутимых позитивных результатов по итогам переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 23 октября для ведущих мировых СМИ. По ее словам, встреча двух президентов по-прежнему значится в повестке, однако подготовка к ней продолжается с учетом национальных интересов США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Так что встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента», — заявила Ливитт, отвечая на вопросы журналистов о деталях возможной встречи.