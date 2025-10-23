Сугаипов: в Чечне будут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков
Девушки с покрытой головой выглядит гораздо достойнее и красивее по мнению Сугаипова
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Чеченской Республике проведут разъяснительные беседы с женщинами, которые откажутся следовать рекомендациям по ношению платков. Об этом сообщил помощник главы региона, первый заместитель министра по делам молодежи Амир Сугаипов.
«У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа. И делать это нужно сейчас, чтобы не перейти ту грань, за которой теряются наши ценности. И мы не позволим никому, ни под каким предлогом, переступать ту грань, за которой теряются наши ценности... Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями», — заявил Сугаипов в интервью агентству «Чечня сегодня». Он отметил, что не обязательно носить именно хиджаб: достаточно обычного платка или даже тонкой полоски ткани.
В отдельных случаях с чеченскими женщинами уже проводились индивидуальные профилактические беседы после публикации неподобающего контента в социальных сетях. После этого, по словам Сугаипова, материалы были удалены. Чиновник уточнил, что разъяснительная работа продолжится не только среди активных пользователей интернета, но и в широких аудиториях.
Инициативы по проведению разъяснительной или профилактической работы обсуждаются и в других регионах России. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил изменить правила финансирования по ОМС, чтобы поощрять медиков за работу с женщинами, отказавшимися от абортов без медицинских показаний.
- Олег24 октября 2025 01:10И четыре жены разрешить.