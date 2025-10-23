Сугаипов: в Чечне будут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков

«У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа. И делать это нужно сейчас, чтобы не перейти ту грань, за которой теряются наши ценности. И мы не позволим никому, ни под каким предлогом, переступать ту грань, за которой теряются наши ценности... Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями», — заявил Сугаипов в интервью агентству «Чечня сегодня». Он отметил, что не обязательно носить именно хиджаб: достаточно обычного платка или даже тонкой полоски ткани.