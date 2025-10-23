Полмиллиона чиновников в США не получат зарплаты из-за шатдауна

Полмиллиона служащих США не получают зарплаты чуть меньше месяца Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Более 500 тысяч федеральных служащих в США останутся без зарплаты в пятницу из-за продолжающегося 23-й день шатдауна правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату», — заявила Левитт на брифинге Белого дома. Она отметила, что шатдаун в Соединенных Штатах продолжается уже 23 дня.

В публикации отдельно отметили, что затяжное закрытие правительства повлияло не только на федеральных служащих, но и на семьи военнослужащих, учреждения социальной опеки и другие группы граждан. Для многих сотрудников это уже вторая пропущенная зарплата за время шатдауна. Часть государственных учреждений были вынуждены сократить штат или перейти на неполный рабочий день.

Продолжение после рекламы