Полмиллиона чиновников в США не получат зарплаты из-за шатдауна
Полмиллиона служащих США не получают зарплаты чуть меньше месяца
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Более 500 тысяч федеральных служащих в США останутся без зарплаты в пятницу из-за продолжающегося 23-й день шатдауна правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату», — заявила Левитт на брифинге Белого дома. Она отметила, что шатдаун в Соединенных Штатах продолжается уже 23 дня.
В публикации отдельно отметили, что затяжное закрытие правительства повлияло не только на федеральных служащих, но и на семьи военнослужащих, учреждения социальной опеки и другие группы граждан. Для многих сотрудников это уже вторая пропущенная зарплата за время шатдауна. Часть государственных учреждений были вынуждены сократить штат или перейти на неполный рабочий день.
Ранее сообщалось, что протестные акции стали продолжением июньских демонстраций, организованных движением No Kings. Митинги прошли на фоне продолжающейся с 1 октября приостановки работы государственных учреждений. По информации CNN, участники протестов выступают против действующей миграционной политики, а также против размещения военных подразделений в городах. Протестующие, вышедшие с национальными флагами и плакатами с надписями «Нет королям» и «Миллиардеры убивают США», подчеркивают, что текущий политический курс ведет страну к авторитарному управлению.
