Политика

Посольство РФ во Франции ответило на заявления генерала Мандона о «российской угрозе»

Посольство РФ во Франции возмущено призывами готовиться к столкновению
23 октября 2025 в 23:00
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посольство России во Франции решительно опровергло заявления начальника Генштаба французской армии генерала Фабьена Мандона о возможной военной угрозе со стороны РФ. Дипломаты подчеркнули, что Россия не имеет и никогда не имела намерений нападать на Францию или другие страны Евросоюза.

«Россия не имеет и не будет иметь намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС — ни сегодня, ни через три-четыре года, ни в будущем», — заявили в telegram-канале посольства. В дипмиссии предположили, что «истерия о российской угрозе» совпала с рассмотрением военного бюджета Франции и может быть попыткой оправдать увеличение военных расходов за счет социальных программ. Заявление генерала прозвучало в день обсуждения налоговых инициатив, затрагивающих доходы граждан.

Ранее начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон на слушаниях комиссии по обороне Национального собрания заявил о необходимости готовности армии к возможному военному столкновению с Россией в течение трех-четырех лет. Он обосновал это международной напряженностью и призвал к увеличению военного бюджета и модернизации вооружения, подчеркнув важность поддержки со стороны депутатов и союзников по НАТО.

