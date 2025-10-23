С экс-замгубернатора Ростовской области взыскали более 160 миллионов

Кушнарева задержали при получении взятки в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд в Ростове-на-Дону взыскал в доход государства более 160 млн рублей с бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его супруги Оксаны Кушнаревой. Такое решение приняла Кировская районная инстанция.

«Деньги были получены из источников, не предусмотренных законом, и подлежат изъятию», — отмечается в материалах суда. Их приводит «РБК Ростов». По данным следствия, Виталий Кушнарев обвиняется в получении взятки и незаконном хранении оружия. Следствие считает, что экс-замгубернатора в октябре 2024 года потребовал у руководителя ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за обеспечение беспрепятственного приема работ по строительству и ремонту дорог области.

В ходе разбирательства установлено, что выявленные средства не соответствовали официальным доходам семьи Кушнаревых за несколько лет службы на государственной должности. В рамках возбужденного уголовного дела на имущество бывшего чиновника был наложен арест, а сами Кушнаревы включены в список фигурантов по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

