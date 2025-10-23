Глава Евросовета по итогам саммита не упомянул активы РФ для передачи Киеву

В ЕС собирались финансировать Киев за счет РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе 23–24 октября не прокомментировал возможность использования замороженных российских активов для финансирования Украины в 2026–2027 годах. Об этом говорится в публикации Кошты в соцсети X, где подводятся итоги двухдневной встречи высших представителей стран ЕС.

Кошта заявил, что основной целью саммита стала поддержка Украины: Евросовет заверил о готовности обеспечивать финансовые потребности страны в течение следующих двух лет, в том числе предоставлять поддержку для нужд обороны. Однако он не коснулся темы дальнейшего использования российских резервов. В публикации главы Евросовета отмечается: «Сегодня Евросовет выступил с важным сообщением: ЕС привержен удовлетворению насущных финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных и оборонных усилий».

Вопрос о выделении нового кредита Украине за счет замороженных российских активов был рекомендован к рассмотрению председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре 2025 года и включен в повестку саммита. На текущий момент Евросоюз вместе со странами G7 удерживает под арестом около 300 миллиардов евро, из которых почти 70% находятся на счетах в ЕС, в частности в бельгийской финансовой организации Euroclear.

Продолжение после рекламы