{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:13  13 мая 2017 0

Из-за сбоя системы свердловская ГИБДД приостановила регистрацию транспорта и выдачу прав

ГИБДД. Екатеринбург, здание, гибдд екатеринбурга
Все отделения РЭО в области не работаютФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сбоя системы ГИБДД Свердловской области приостановила регистрацию транспорта и выдачу прав. Полицейские извинились перед водителями за доставленные неудобства.

Технические неполадки стали причиной того, что 13 мая свердловские автомобилисты не смогут поставить свои машины на учет и получить права.

«По техническим причинам 13 мая государственные услуги во всех отделениях РЭО ГИБДД Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства, — сообщили „URA.RU“ в ведомстве».

О возобновлении работы представители УГИБДД по Свердловской области пообещали уведомить дополнительно.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров