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13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:17  13 мая 2017 0

Четыре человека погибли на пожаре в Свердловской области

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, тушить, вечер, огонь, ночь
Спасателям удалось локализовать очаг возгоранияФото: Карина Ванеш © URA.RU (архивное фото)

Четыре человека погибли на пожаре в Свердловской области. Трагедия произошла в общежитии поселка Рефтинский под Асбестом.

Тревожное сообщение на пульт полиции поступило в 10.39 утра в субботу, 13 мая. Очевидцы рассказали, что горит общежитие на улице Гагарина, 13 — жилая пятиэтажка с приватизированными комнатами. Огонь вспыхнул посередине последнего этажа.

«На место срочно выехала и работает усиленная следственно-оперативная бригада территориального ОВД под руководством начальника отдела полиции полковника Максима Петрова. Также присоединились коллеги из следственного комитета, прокуратуры, МЧС, подъехала на место ЧП и. о. главы поселка Наталья Анохина», — рассказал «URA.RU» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на месте».

Спасатели и силовики эвакуировали более 50 человек. Один из жильцов, 57-летний инвалид, надшщался угарным газом и был госпитализирован в больницу.

При осмотре очага возгорания были обнаружены тела четырех погибших — трех женщин и мужчины. По предварительным версиям, причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем или замыкание электропроводки.

«В настоящее время прокуратура выясняет, когда общежитие было переведено в разряд жилых многоквартирных домов, — говорит Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Предварительно, жильцы одной из квартир накануне принесли электрическую плитку».

Сейчас сотрудники МВД и полиции проверяют, соблюдался ли в здании надлежащий противопожарный режим, было ли исправно все электрическое оборудование и когда в последний раз осуществлялся контроль противопожарной безопасности.

Список погибших:
1. Марина Сафиуллина, 1971 г. р.
2. Камал Агбиров, 1963 г. р.
3. Алена Щукина, 1973 г. р.
4. Лана Черемных, 1986 г. р.

Евгений Лазарев
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