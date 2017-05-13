21:54 13 мая 2017 0

Ольга Бузова Фото: Википедия

Подписчики Ольги Бузовой в «Инстаграме» раскритиковали ролик, которым телезвезда поздравила ветеранов с 9 Мая. На первом плане телеведущая «Дома-2» изобразила себя.

Даже некоторые фанаты оказались в ступоре, просмотрев поздравление Бузовой, которое та разместила в своем микроблоге в праздник Победы. Ролик начинается кадрами, на которых Ольга Бузова в рубашке цвета хаки стоит, сложив молитвенно руки, с трагическим выражением лица. В багровеющий закат летит георгиевская ленточка, затем пылающими буквами вырисовывается надпись: «Поздравляем! Ветеранов!». Все это разворачивается под знаменитую песню «День Победы».

«Праздник со слезами на глазах, — написала Бузова, сопроводив свой пост соответствующими смайликами. — Спасибо большое нашим дедам за мирное небо над головой. И за жизнь. Низкий поклон. #9мая Всех с праздником».

Кто-то не усмотрел в действиях телеведущей «Дома-2» ничего дурного и поздравил в ответ, но многие пользователи сочли неуместным изображение в ролике Ольги Бузовой в главной роли. «Даже в этот день себя на первый план втюхала», «Как всегда шедевр», «Себя обязательно выставлять?», «Ветераны в «Инстаграме не сидят», — критически заметили фолловеры.