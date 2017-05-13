{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 мая 2017
12 мая 2017
21:54  13 мая 2017 0

Поздравление Бузовой ветеранов с Днем Победы признали нелепым. ВИДЕО

Ольга БузоваФото: Википедия

Подписчики Ольги Бузовой в «Инстаграме» раскритиковали ролик, которым телезвезда поздравила ветеранов с 9 Мая. На первом плане телеведущая «Дома-2» изобразила себя.

Даже некоторые фанаты оказались в ступоре, просмотрев поздравление Бузовой, которое та разместила в своем микроблоге в праздник Победы. Ролик начинается кадрами, на которых Ольга Бузова в рубашке цвета хаки стоит, сложив молитвенно руки, с трагическим выражением лица. В багровеющий закат летит георгиевская ленточка, затем пылающими буквами вырисовывается надпись: «Поздравляем! Ветеранов!». Все это разворачивается под знаменитую песню «День Победы».

«Праздник со слезами на глазах, — написала Бузова, сопроводив свой пост соответствующими смайликами. — Спасибо большое нашим дедам за мирное небо над головой. И за жизнь. Низкий поклон. #9мая Всех с праздником».

Кто-то не усмотрел в действиях телеведущей «Дома-2» ничего дурного и поздравил в ответ, но многие пользователи сочли неуместным изображение в ролике Ольги Бузовой в главной роли. «Даже в этот день себя на первый план втюхала», «Как всегда шедевр», «Себя обязательно выставлять?», «Ветераны в «Инстаграме не сидят», — критически заметили фолловеры.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров