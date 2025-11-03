Логотип РИА URA.RU
В Петербурге назвали инженерные специальности с зарплатой в 400 тысяч рублей

03 ноября 2025 в 15:32
Рекордные зарплаты: Петербург стал центром притяжения IT-инженеров

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Санкт-Петербург стал одним из лидеров России по спросу на инженеров перспективных технологических направлений. Специалисты в области 3D-печати, интернета вещей и VR/AR-разработки могут рассчитывать на зарплаты до 400 тысяч рублей.

«Средняя зарплата в Петербурге по этим позициям варьируется от 120–150 тыс. рублей у младших инженеров до 350–400 тыс. у опытных специалистов», — свидетельствуют данные исследования, опубликованными «Известиями». На Санкт-Петербург приходится около 15% всех вакансий в сфере аддитивных технологий и почти половина предложений для IoT-разработчиков (специалист, который создает, разрабатывает и внедряет системы и устройства в области интернета). Основными работодателями выступают предприятия приборостроительной и машиностроительной отраслей, а также промышленные инжиниринговые бюро.

Особенно востребованы инженеры, создающие цифровые модели и управляющие высокоточным оборудованием для 3D-печати. Их компетенции активно применяются в авиа- и судостроении, медицинском приборостроении.

Отдельный тренд — развитие корпоративного сегмента VR/AR-решений. Более 70% рынка приходится на внедрение технологий виртуальной реальности для обучения персонала и промышленной визуализации.

Рост спроса на инженеров перспективных технологий в Санкт-Петербурге связан с общероссийским треном на замещение импортной продукции и развитие отечественного технологического производства. По данным hh.ru, под конец текущего года спрос на специалистов по 3D-печати, интернету вещей и VR/AR-разработке увеличился в регионах на 11–41%, что обусловлено повсеместным внедрением цифровых технологий в промышленность.

