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14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
10:37  14 мая 2017 0

Милиция ЛНР перехватила переписку о подрыве машины ОБСЕ

Милиция ЛНР перехватила важную перепискуФото: Википедия
новость из сюжета:
Война на Украине
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Милиция ЛНР перехватила переписку о подрыве машины ОБСЕ. Происшествие случилось на Донбассе 23 апреля, тогда один человек погиб и двое получили ранения.

В руки луганских сотрудников попала смс-переписка, в которой идет речь о подрыве машины мониторинговой миссии ОБСЕ. Информация получена с серверов операторов Украины. Судя по сообщениям, украинские спецподразделения пытаются скрыть свою причастность к теракту.

«Указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению этой операции, а также ставится задача на уничтожение автомобиля УАЗ, на котором передвигалась диверсионно-террористическая группа при выдвижении к месту подрыва патруля ОБСЕ», — цитирует информагентство Nation News слова официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По словам Марочко, из переписки следует, что в подрыве автомобиля наблюдателей принимали участие несколько спецгрупп, каждая из которых выполняла свою задачу.

Евгений Лазарев
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