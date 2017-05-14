16:46 14 мая 2017 0

Леонид Дяченко Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Родители погибшего на заброшенном заводе в Надыме ребенка записали видеообращение. Оно уже появилось во многих городских пабликах «Вконтакте» и на Ютуб.

Трагедия случилась 30 апреля 2017 года. Два мальчика залезли на перекладины пустого завода крупнопанельного домостроения, один из них сорвался вниз. Ребенок погиб на месте. ЧП вызвало резонанс: родители давно просили ограничить доступ к заводу у администрации, потому что подростков привлекали опасные развалины. После ЧП было возбуждено уголовное дело в отношении фирмы, которая является владельцем помещений — «Компания Иванова».

Глава района Леонид Дяченко на официальном сайте выразил соболезнования родителям мальчика. В администрации сообщили, что не могут повлиять на коммерческую компанию в части установки забора вокруг ЗКПД.

Родители в видеообращении отрицают некоторые факты, которые были опубликованы местными СМИ. Какие именно факты, они напрямую не говорят. «Мы хотим внести ясность. Никаких соболезнований со стороны Дяченко и со стороны администрации не было. Никакого общения не было, ни звонков, ни писем. Зачем выставлять эту ложную информацию. Во время трагедии мы были дома. Ребенок был целый день дома с нами», — сообщили родители.

Интервьюер родителей (женщина, которая говорит несколько слов вначале и потом резко критикует местных чиновников) сообщает, что теперь «они» (очевидно, власти — прим.ред.) винят во всем родителей, которые не смотрят за своими детьми. При этом сами чиновники не могут обеспечить безопасность в городе. «У нас Владик ни разу не ходил на ЗКПД. Он пошел, потому что ему было интересно, потому что слухи по школе ходят, дети распускают, что там интересно. Это неважно, кому принадлежит эта территория. Администрация должна обезопасить наших детей. Мы проводили беседы с Владиком, чтобы он туда не ходил, но ему все-таки стало интересно», — ответили на это родители.

Они также отметили, что если мэр не может навести порядок, то зачем он тогда вообще нужен.

Целью появления видеозаписи потерявшие сына мужчина и женщина назвали распространение правдивой информации и наказание виновных, а также предотвращение других трагедий.

Интервьюер заметила, что «тролли» от администрации скоро начнут обвинять родителей в корысти и требовании компенсации. Она также предложила уйти в отставку Леониду Дяченко. Мать погибшего мальчика при этом добавила, что это правильные слова. «Мэр предложил платить штрафы родителям тех детей, которые находятся на территории ЗКПД. Это все, на что вы способны?», — спросила женщина.