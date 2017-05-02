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19:28  02 мая 2017 0

Глава Надымского района выразил соболезнования родителям погибшего на заводе ребенка

Совет глав ЯНАО, дяченко леонид
Леонид Дяченко принес родителям погибшего мальчика соболезнованияФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Надымского района Леонид Дяченко выразил соболезнования родителям погибшего на днях ребенка. Мальчик, напомним, упал с высоты и разбился, когда гулял на заброшенном заводе крупнопанельного домостроения в Надыме.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью вашего сына. Тяжело, когда люди безвременно уходят из жизни. Ещё тяжелее терять молодых и полных сил, терять своих детей. Знаю, что никакие слова не смогут утешить вас. Но примите от всех неравнодушных жителей Надымского района поддержку и сострадание. Такую беду можно преодолеть только всем миром. Искренне разделяю ваше горе, скорблю вместе с вами», — говорится в сообщении на официальном сайте района.

Добавим, что одной из причин, которые привели к трагедии, стал беспрепятственный доступ на опасный объект. Горожане уже несколько лет жалуются на то, что дети спокойно проходят на территорию завода, забираются на крышу. Нет никаких заборов или ограждений. Следователи уже начали проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства.

В администрации района после ЧП прошел ряд совещаний, но никаких конкретных решений проблемы доступа детей на опасный объект предложено не было.

Вячеслав Егоров
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