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14 мая 2017
13 мая 2017
17:23  14 мая 2017 0

30 тысяч человек вышли на митинг против программы реновации в Москве. ФОТО

Тысячи москвичей протестуют против сноса хрущевокФото: Марина Иванова
новость из сюжета:
Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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В Москве проходит митинг против программы реновации. Как объявили организаторы со сцены, на акции уже собралось более 30 тысяч человек.

Изначально власти столицы согласовали участие в демонстрации пяти тысяч человек. Мероприятие проходит на проспекте Сахарова. Официально МВД пока не озвучило цифру по количеству собравшихся, но очевидцы сообщают в социальных сетях, что проспект буквально заполонен людьми.

Как пишет «Коммерсант.ру», на митинге уже выступили организаторы — депутат Мосгордумы Елена Шувалова, муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова, журналист Екатерина Винокурова. Люди продолжают прибывать. У многих в руках плакаты против сноса неаварийных домов и против нарушения Конституции, есть и более говорящие надписи, например: «Нет закону о хреновации!»

Напомним, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о сносе всех пятиэтажек. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Документ приняли в первом чтении, однако ко второму чтению в него будут внесены существенные поправки, уточняет «Русская планета».

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Фото: «Фейсбук»/Константин Калачев

Евгений Лазарев
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