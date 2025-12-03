ЕК планирует в начале 2026 года новые запреты по российской нефти
С заявлением о планируемом запрете российской нефти выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Еврокомиссия планирует запретить для всего Евросоюза импорт нефти России. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
«В начале следующего года мы внесем законодательное предложение, чтобы запретить импорт всей российской нефти», — заявил Йоргенсен. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Еврокомиссии. По словам Йоргенсена, подготовить и внести предложение Еврокомиссия планирует не позднее конца 2027 года.
Несмотря на санкции, нефтяная отрасль России смогла сохранить свою устойчивость. Как писала газета The Wall Street Journal, РФ были восстановлены нефтеперерабатывающие заводы и налажен экспорт международным покупателям.
