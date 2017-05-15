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15 мая 2017
14 мая 2017
07:59  15 мая 2017 0

Верховный суд разрешил бизнесменам платить меньше в Пенсионный фонд

Пенсионный фонд России. Сургут, Пенсионный фонд РФ
Для индивидуальных предпринимателей облегчили налоговую нагрузкуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН), могут уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ исходя из чистой прибыли, а не из дохода. Облегчить нагрузку на малый бизнес должно определение Верховного суда, вынесенное в апреле.

В ВС посчитали, что индивидуальные предприниматели, работающие по УСН с объектом «доходы минус расходы», не должны платить страховые взносы в Пенсионный фонд исходя из общего дохода — они вправе вычитать расходы и платить взносы исходя из чистой прибыли, пишет РБК. Издание поясняет, что данное постановление суда встает на строну предпринимателей, у которых обороты исчисляются миллионами рублей, а чистая прибыль — в разы меньше.

По расчетам журналистов, при выручке ИП более 14 млн рублей и чистой прибыли в пределах 300 тысяч рублей — разница в бремени пенсионных взносов при действующем подходе и том, что определил ВС, достигает 135 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что налоговая и социальные фонды вряд ли начнут пересчитывать взносы ИП на упрощенке из-за определения Верховного суда. Как отмечает представитель «СКБ Контур» Павел Орловский, позиция суда актуальна для предпринимателей на УСН «доходы минус расходы», у которых нет наемных работников (уплачивают взносы только за себя) и чьи доходы превышают 300 тысяч рублей.

Нина Калинина
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