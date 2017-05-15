09:03 15 мая 2017 0

Москвичи выступили против сноса хрущевок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Что произошло, пока вы отдыхали:

В Москве прошел митинг против сноса хрущевок. На акцию пришло 30 тысяч человек. Такого сплочения жителей столица не видела с осени 1999 года, когда из-за терактов москвичи патрулировали районы по вечерам. Пришел на митинг и Алексей Навальный. Как все прошло, с какими лозунгами выступали жители и как отреагировали на появление оппозиционера — в нашем фоторепортаже.

Победителем конкурса «Евровидение-2017» в Киеве стал португалец Сальвадор Собрал. Однако международный конкурс запомнился зрителям в первую очередь не яркими номерами артистов, а экстравагантной выходкой украинского пранкера. Во время одного из выступлений мужчина залез на сцену и снял штаны.

Компьютеры крупных компаний в 150 странах мира атаковали вирусы-вымогатели. Вредоносные программы взламывают систему и парализует ее работу, требуя выкуп за разблокировку. В России хакерским атакам подверглись МВД, СК, «РЖД», Минздрав и Центробанк. Новые атаки «вируса-вымогателя» ожидаются сегодня утром, 15 мая.

«Если мы сегодня посмотрим со стороны на русло реки, на пойму, куда вышла вода, то картина, конечно, страшная». В Тюменской области наводнение, оно не такое масштабное, как год назад, но воды по-прежнему очень много. Мы поговорили с самым информированным участником ликвидации ЧС, главой региона Владимиром Якушевым. В интервью губернатор подробно рассказал о причинах наводнения, разговоре с Путиным и второй волне.

Екатеринбургская рок-певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР. Исполнительница уже назвала Донбасс своей родиной.

Ну и позитивные новости про космос! Астрономы NASA засняли «вальс» двух галактик. На уникальных снимках галактики как будто кружатся в вальсе. Обнаружили «танцоров» в созвездии Зайца.