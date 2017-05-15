{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
09:46  15 мая 2017 0

Пострадавшую в «Хромой лошади» перевезут в другой город, чтобы за ней смогли ухаживать родные

Субботник. Челябинск., реанимобиль, скорая помощь
Ирину Пекарскую на реанимобиле отвезут в Березники, чтобы за ней могла ухаживать мамаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирину Пекарскую, которая шесть лет не встает с кровати после пожара в «Хромой лошади», перевезут из Перми в Березники. Там за ней сможет ухаживать мама.

В результате отравления угарным газом во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» мозг девушки уже никогда не восстановится. Сейчас она нуждается не в лечении, а в качественном медицинском уходе. Шесть лет Ирина была пациенткой неврологического отделения Пермской краевой клинической больницы.

Новость по теме
Пострадавшая в «Хромой лошади» осталась без ухода родственников. Врачи скидываются ей на пеленки и бреют наголо

Мама девушки живет в Березниках — она оформила опекунство на двух детей своей дочери. Кроме того, женщина является инвалидом и не может ездить в Пермь ухаживать за Ириной. Муж пострадавшей Сергей Колпаков, по словам медиков, не появлялся в больнице. Медсестрам приходилось скидываться на мази для профилактики пролежней и одноразовые пеленки. Шампунь и другие средства гигиены больной не приносят, поэтому сотрудники больницы бреют ее наголо.

После того, как СМИ опубликовали информацию о тяжелой ситуации, в которой оказались Ирина и ее мама, опекун девушки написал заявление на ее перевод в другую больницу. Опекуном, по информации «URA.RU», является супруг пострадавшей.

«В понедельник, 15 мая, Ирину Пекарскую на реанимобиле доставят в Березники. Она будет находиться в паллиативном отделении городской больницы. Сотрудников клиники по телефону будут консультировать медики Пермской краевой клинической больницы», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого Минздрава.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров