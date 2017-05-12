16:30 12 мая 2017 0

Ирина Пекарская, получившая в результате пожара в «Хромой лошади» серьезные травмы, уже шесть лет лежит в Пермской краевой клинической больнице Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ирина Пекарская, получившая в результате пожара в «Хромой лошади» серьезные травмы, уже шесть лет лежит в Пермской краевой клинической больнице. Ее мама-инвалид, оформившая опекунство на ее детей, живет в Березниках, и не имеет возможности обеспечивать ей постоянный уход. А супруг девушки, проживающий в Перми, по словам врачей, вообще не появляется в больнице.

По информации «URA.RU», Ирина лежит в неврологическом отделении ПККБ. При этом она является паллиативной больной: в результате отравления угарным газом ее мозг никогда не восстановится. Иными словами, девушка нуждается не в лечении, а в качественном уходе. Сейчас пациентка лежит одна в палате. Она часто кричит и плачет. Врачи и медсестры краевой клинической больницы ухаживают за девушкой своими силами.

Как сообщает «Комсомольская правда», медики сами скидываются Ирине на мази для профилактики пролежней и одноразовые пеленки. Шампунь и другие средства гигиены больной не приносят, поэтому сотрудники больницы бреют ее наголо. Мама и брат девушки живут в Березниках. Мама — инвалид первой группы, и не имеет возможности ездить к дочери в Пермь. Муж Ирины Сергей Колпаков, по словам врачей, не появляется в палате жены.

Информацию «URA.RU» об ужасном состоянии девушки подтверждает муж еще одной пострадавшей в «Хромой лошади» Евгений Банников. «Моя теща периодически навещает Ирину, там, правда, очень тяжелый случай. Врачи говорят, что ее супруг не навещает ее», — рассказал собеседник.

У самого Сергея Колпакова отключен телефон — уже не первый день до него невозможно дозвониться.

Мать Ирины не может забрать девушку домой, потому что сама с трудом передвигается по квартире. Она хочет перевезти дочь в больницу Березников и поместить ее в паллиативное отделение, но и там обычно держат пациентов лишь ограниченное время.

В краевом Минздраве обещали разобраться в ситуации. Скорее всего, это произойдет не раньше понедельника, 15 мая, потому что в пятницу, 12 мая, глава ведомства Вадим Плотников находится в командировке в Коми-округе вместе с врио губернатора Максимом Решетниковым.