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Главные новости Свердловской области
10:14  15 мая 2017 2

Известная пиарщица увела «Родину» у Тунгусова и «Уралмаша». Новому руководству партотделения уже поступили угрозы

Новый лидер свердловского отделения "Родины" Дмитрий КасьминФото: региональное отделение "Родины"

Накануне, 14 мая, прошла внеочередная конференция свердловского регионального отделения партии «Родина», на котором был избран новый состав его руководящих органов.

Председателем совета партотделения стал представитель центрального аппарата «Родины» Дмитрий Касьмин. Его заместителем — известная свердловская пиарщица Валентина Гофенберг.

Помимо них в состав Совета вошли бывший лидер отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин, Александр Гофенберг (отец Валентины Гофенберг), Лев Иоффе, Даниил Воронов и Георгий Жаркой. Избран новый состав контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии.

Как заявила «URA.RU» Валентина Гофенберг, главной задачей обновленного отделения станет очищение его рядов от дискредитировавших себя элементов. Она напомнила, что до последнего времени ячейка находилась под влиянием представителей ОПС «Уралмаш», что вызывало вопросы у федерального руководства партии и избирателей. Гофенберг уточнила, что недавно ей поступили угрозы от близких к ОПС «Уралмаш» лиц — они приходили в офис отделения и пытались сорвать конференцию.

Кадровое решение также свидетельствует о потере влияния над отделением «Родины» первого заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Принятые на конференции решения не были с ним согласованы.

Новый лидер свердловских «родинцев» Дмитрий Касьмин пообещал, что партия примет участие в предстоящих выборах губернатора Свердловской области. «Сейчас мы подбираем достойную и интересную кандидатуру», — сказал он.

Константин Джултаев
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