{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
12:37  15 мая 2017 0

Сотрудник МИД, убивший свою семью в Москве, увлекался охотой. ФОТО

Российский дипломат не скрывал своей любви к оружиюФОТО: "Рен-ТВ"

Житель Москвы, убивший жену и дочь, а позже покончивший жизнь самоубийством, оказался сотрудником МИД РФ. Благодаря фотографиям в соцсетях выяснилось, что в свободное время дипломат увлекался охотой и любил позировать с оружием.

По данным телеканала РЕН-ТВ, автором кровавой расправы стал 44-летний Александр Ш, работавший в Министерстве иностранных дел РФ. Пресс-служба дипломатического ведомства подтвердила, что убийца имеет отношение к МИДу. «Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы», — приводит сообщение МИДа радиостанция «Говорит Москва».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек. На месте происшествия продолжают работать криминалисты.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров