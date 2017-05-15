13:27 15 мая 2017 1

Александру Буркову нашли замену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов активно лоббирует вопрос о выдвижении кандидатом на пост губернатора от регионального отделения «Справедливой России» депутата Заксобрания Дмитрия Ионина. Эту информацию подтвердили «URA.RU» несколько источников в администрации главы региона и в партийных кругах.

Лидер свердловских «справедливороссов» Александр Бурков такой сценарий развития событий не подтверждает, но и не опровергает. По его словам, федеральные руководители «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ продолжают переговоры о возможности выдвижения на предстоящих губернаторских выборах во всех регионах РФ консолидированных кандидатов. В случае достижения необходимых договоренностей, единым кандидатом в Свердловской области станет Александр Бурков. В Бурятии единый кандидат будет выдвинут от КПРФ, в Рязанской и Томской областях — от ЛДПР.

Александр Бурков подчеркнул, что переговоры между тремя партиями идут непросто. В частности, их пытаются блокировать действующие руководители предвыборных территорий. «Они испугались и противодействуют процессу», — заявил лидер свердловских «справедливороссов».

Александр Бурков не исключил, что решение о выдвижении единого кандидата в Свердловской области может быть не принято. Он подчеркнул, что в этом случае фамилия участника выборов будет определена на областной предвыборной партконференции. «Делегаты будут обсуждать, кто это будет — Бурков, Ионин, [депутат екатеринбургской гордумы Александр] Караваев или кто-то еще», — пояснил политик.

Если же три оппозиционные партии договорятся о выдвижении Буркова, но областные власти не дадут пройти ему муниципальный фильтр, «справедливороссы» объявят избирательную забастовку. По словам лидера фракции «СР» в региональном парламенте Андрея Жуковского, они призовут сторонников прийти на избирательные участки и испортить бюллетени.

Александр Бурков не сомневается — любой выдвинутый «СР» кандидат пройдет муниципальный фильтр. По его подсчетам, на сегодняшний день «справедливороссы» контролируют в муниципальных думах чуть больше 80 депутатов. Партийцы также рассчитывают, что выдвижение их кандидата поддержит порядка 20 независимых депутатов. Договоренности о получении недостающих 26 подписей они рассчитывают достичь в ближайшее время.

Александр Бурков уверен, что другим сильным кандидатом на выборах станет мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Но лидер свердловских «справедливороссов» не считает, что кандидат от «СР» и глава Екатеринбурга будут отбирать друг у друга голоса: «Наше главное отличие, что мы — команда. У нас есть своя идеология, есть длинный список успехов, достигнутых без применения административного ресурса».