Следователь по делу блогера Соколовского получил повышение

15:43 15 мая 2017 0

За время следствия около пяти месяцев блогеру пришлось провести в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователь по особо важным делам Следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга Антон Досмагамбетов, который вел дело блогера Руслана Соколовского, получил повышение. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По данным правозащитника, следователь перешел на работу в Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области, рассказал Чиков в социальных сетях.

В пресс-службе свердловского следственного комитета «URA.RU» сообщили, что данную информацию пока никак не комментируют.

Первоначально дело Соколовского вел следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга, в котором была сформирована следственная группа из четырех следователей. Однако впоследствии дело передали по подведомственности — в следственный отдел по Верх-Исетскому району столицы Урала, поскольку блогер монтировал свои ролики в квартире на улице Заводской, которую снимал.

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, после чего силовики провели проверку и завели на него уголовное дело.

Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес ему приговор: 3,5 года лишения свободы условно. «URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с приговора Руслану Соколовскому.