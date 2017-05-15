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15 мая 2017
16:36  15 мая 2017 0

Учительница из Сибири по совету Медведева ушла в эскорт-услуги. ФОТО, ВИДЕО

Скандальный портал заподозрил учительницу в оказании интим-услугФОТО: Mash
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Медведев предложил учителям подрабатывать, а не жаловаться на нищенские зарплаты
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Учительница математики из Новосибирска, возможно, совмещает работу в школе с эскорт-услугами. Во время беседы с потенциальным клиентом девушка не скрывала тот факт, что учит детей.

Информацию распространила группа скандальных новостей Mash во «ВКонтакте». Подозреваемая в разврате учительница алгебры и геометрии одного из новосибирских лицеев работает в школе с 2015 года. Журналисты Life.ru застали ее на официальном месте работы, но она отказалась давать комментарии.

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Фото: Life

По словам одного из клиентов девушки, она озвучивала стоимость своих услуг и говорила, что занимается незаконным бизнесом ради удовольствия. Мужчина утверждает, что предложил молодой женщине пять тысяч рублей, та обозначила время в 2—3 часа за эти деньги.

Семен Гринберг
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