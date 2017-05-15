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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:34  15 мая 2017 0

Умер легендарный член Свердловского облизбиркома, ближайший соратник Росселя и Голубицкого

Давид Недобейко был в свое время ярчайшим политикомФото: URA.RU

В Екатеринбурге на 56-м году жизни скончался известный юрист, политтехнолог, бывший член Свердловского облизбиркома Давид Недобейко.

Как сообщает издание Pervo.info, он длительное время страдал от ишемической болезни сердца. Его похоронили в Екатеринбурге.

Давид Недобейко считался одним из ближайших соратников бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Он стоял у истоков движения «Преображение Урала», участвовал в проекте по созданию «Уральской республики». С 1999 по 2007 год он был членом облизбиркома с правом решающего голоса и принимал активное участие в борьбе с командой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

Константин Джултаев
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