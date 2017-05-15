{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:43  15 мая 2017 0

Ройзман вернется к теме открытия еще одного консульства в Екатеринбурге

Пресс-конференция Евгения Ройзмана по поводу убийства. Екатеринбург, ройзман евгений
Ройзман готовится к встрече с послом ФинляндииФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен принять у себя посла Финляндской Республики в России Микко Хауталу, который во вторник, 16 мая, прибудет с рабочим визитом уральскую столицу.

Новость по теме
«Вернем полномочия и откроем новые консульства»

Встреча, правда, пройдет несколько позже — в четверг, 19 мая, после посещения делегатами екатеринбургских предприятий и переговоров с представителями региона. Не исключено, что во время встречи с Ройзманом, как предположил пресс-секретарь мэра Виктория Мкртчян, речь пойдет о строительстве объединенного консульства скандинавских стран, разговоры о котором ведутся уже больше года.

В числе других мероприятий, запланированных на этой неделе у мэра — отчет о своей работе перед депутатами думы за 2016 год, встреча со старшеклассниками гимназии №5, которые хотят расспросить градоначальника о перспективах гуманитарного образования и «секретах успеха», а также участие в воскресном забеге.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров