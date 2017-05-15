Жители Перми стали реже рожать и больше умирать

17:36 15 мая 2017 0

Закон, призванный прививать семейные ценности, не помог: рождаемость в Пермском крае рухнула Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Перми резко пошла на спад рождаемость и увеличилась смертность. Чаще всего умирают жители центра города.

В 2017 году рождаемость в краевом центре упала на 12,4%. С января по март этого года родились 3284 ребенка, в то время как за аналогичный период прошлого года появилось на свет на 500 младенцев больше. Реже всего рожают в Дзержинском районе города Перми — там рождаемость упала на 20%, сообщает Пермьстат.

Уровень смертности в городе растет. Сейчас он на 6,4% выше, чем в прошлом году. Если с января по март 2016 года в Перми умерли 3076 человек, то в этом году — почти на 200 человек больше. Выше всего рост смертности в центральном Ленинском районе города — там люди умирают на 27,2% чаще, чем в прошлом году. Среди причин смертности на первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания (более 50%), на втором — онкология (14,6%), на третьем — несчастные случаи, отравления и травмы (7,6%). При этом самоубийц стало на 26% меньше — в 2017 году покончили с собой 34 человека.

Ранее, чтобы поднять рождаемость в регионе, краевые власти приняли закон, согласно которому молодые мамы в возрасте от 19 до 24 лет имеют право на получение единовременной выплаты 60 тысяч рублей. Тратить эти деньги они могут только в детском магазине. Но не все имеют возможность получить такое пособие — оно дается только тем, у чьего ребенка установлен отец. Автор закона, депутат Сергей Клепцин, пояснил, что матери-одиночки не должны получать материальное пособие от государства, поскольку «рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».