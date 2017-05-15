{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
17:37  15 мая 2017 0

«Ты хочешь перемен, Малыш?» Бывшая солистка «Ленинграда» сняла клип на песню о школоте на митингах. ВИДЕО

В новом клипе разыграна школьная сценаФото: скрин с видео клипа
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
все новости сюжета

Бывшая солистка хулиганской музыкальной группировки «Ленинград» Алиса Вокс презентовала новый клип на песню «Малыш», посвященную участию несовершеннолетних в оппозиционных митингах.

В новом видео исполнительница предстает сразу в двух образах — школьной учительницы, рассказывающей о том, как пунктуационные ошибки приводят к ошибкам в жизни, в припеве певица, перевоплотившись в рок-диву, призывает учиться на своих ошибках. Общий посыл песни, судя по всему, — не принимать участие в митингах, что для школьника станет ошибкой, а думать головой, не поддаваясь движениям толпы и улицам.

Также одной из героинь клипа стала маленькая обезьянка, с которой практически ничего не происходит в кадре.

Первый клип Алисы Вокс «Держи», вышедший прошлой весной, возмутил не только пользователей соцсетей, но и бывшего шефа певицы, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров