19:42 15 мая 2017 0

Александру пытались помочь друзья, но травмы оказались слишком серьезными Фото: страница Александра Ометова во "ВКонтакте"

В больнице норвежского города Тремсе скончался гражданин РФ, провалившийся в апреле под лёд на норвежском архипелаге Шпицбергене, сообщил генеральный консул России в Баренцбурге Вячеслав Николаев. Погиб Александр Ометов из Иркутска. Как стало известно «URA.RU», молодой мужчина был одним из гидов группы, с которой произошло ЧП.

«Врачи клинической больницы в норвежском городе Тромсё подтвердили, что наш гражданин скончался, — сказал Николаев, слова которого приводит RT. Генконсул РФ добавил, что сейчас в медучреждении находится представитель работодателя погибшего.

Лечение Александра Ометова проходило очень тяжело, у него были серьезно повреждены внутренние органы. «Прогнозы были всегда очень осторожные, но все надеялись на лучшее. Но в ночь с воскресенья на понедельник здоровье резко ухудшилось», — добавил Николаев, ранее говоривший о том, что удалось спасти всех россиян, провалившихся под лёд на Шпицбергене.

Инцидент произошел 27 апреля на фьорде Темпельфьорд, расположенном на побережье Западного Шпицбергена. Туристическая группа из 25 россиян попыталась пересечь фьорд на снегоходах и в результате частично провалилась под лед. Напомним, что среди участников группы был и уралец — пермяк Эльнар Мансуров, известный как «человек с головой медведя», он не пострадал. Сразу после происшествия в больнице Лонгьира с переохлаждением оказались двое туристов и два гида — Александр Ометов и Дмитрий Карчемкин. Ометова в тяжелом состоянии отправили санитарным рейсом в Тромсё.

Несколько дней назад сестра Александра, Татьяна, сообщила о том, что ему ампутировали левую ногу выше колена. «Еще сказали, что ему требуется операция на сердце. Врачи будут договариваться с клиниками в Осло, или в Москве, или в Питере», — приводили слова Татьяны друзья Александра. В социальных сетях собирали деньги, чтобы помочь семье Ометова — к сожалению, не успели.

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