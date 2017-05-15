Лужков упрекнул Собянина в неумении сносить пятиэтажки

20:46 15 мая 2017 0

Экс-мэр поделился своим опытом сноса домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поделился своим опытом сноса пятиэтажных домов в российской столице, когда этот процесс проходил без митингов и протестов.

Во время лекции в Лондоне бывший столичный градоначальник заявил, что во время его правления в городе снесли 12 млн кв метров пятиэтажек из 20 млн, однако ему удалось избежать любых протестов, пишет РБК.

Секрет спокойного переселения заключается, по мнению Лужкова, в том, что от застройщиков требовали переселять семьи в то жилье, которое возводилось на месте их прежнего проживания. «Квартира на квартиру в том же месте, без каких-либо доплат, потому что там живут бедные люди. И ни у кого возражений не было», — подчеркнул Юрий Лужков.

Также политик отметил, что причиной нынешних скандалов стало то, что нынешний мэр Сергей Собянин собрался переселять множество пожилых людей, которые привыкли к своему району и не хотят переезжать.