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15 мая 2017
20:46  15 мая 2017 0

Лужков упрекнул Собянина в неумении сносить пятиэтажки

Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., пятиэтажка, петухово
Экс-мэр поделился своим опытом сноса домовФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поделился своим опытом сноса пятиэтажных домов в российской столице, когда этот процесс проходил без митингов и протестов.

Во время лекции в Лондоне бывший столичный градоначальник заявил, что во время его правления в городе снесли 12 млн кв метров пятиэтажек из 20 млн, однако ему удалось избежать любых протестов, пишет РБК.

Секрет спокойного переселения заключается, по мнению Лужкова, в том, что от застройщиков требовали переселять семьи в то жилье, которое возводилось на месте их прежнего проживания. «Квартира на квартиру в том же месте, без каких-либо доплат, потому что там живут бедные люди. И ни у кого возражений не было», — подчеркнул Юрий Лужков.

Также политик отметил, что причиной нынешних скандалов стало то, что нынешний мэр Сергей Собянин собрался переселять множество пожилых людей, которые привыкли к своему району и не хотят переезжать.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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