22:20 15 мая 2017 0

Программа приурочена ко всероссийской акции #СтопВиЧСПИД ФОТО: Instagram Полины Родимкиной

Полина Родимкина из Екатеринбурга, имеющая диагноз «ВИЧ-инфекция», приняла участие в съемках ток-шоу федеральном канале. Такой вывод можно сделать благодаря фотографии, которую она разметила в своем Instagram. На снимке она запечатлена вместе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым и еще одним героем программы — священником из Екатеринбурга отцом Сергием.

Как удалось выяснилось «URA.RU», Полина и отец Сергий снялись в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Съемки прошли в понедельник, 15 мая, в эфир программа выйдет в ближайшие дни. Она была посвящена всероссийской акции #СтопВиЧСПИД, проходящей с 15 по 21 мая.

Полина Родимкина — первый в Свердловской области пациент с «открытым лицом». Долгое время она оставалась единственной, кто рассекретил свой диагноз, и ей приходилось «отдуваться» за всех ВИЧ-инфицированных в регионе, защищая их интересы в публичном пространстве.

Ее жизнь — готовая история для фильма: как она рассказывала в интервью, в студенческие годы она вела развязную жизнь, злоупотребляя алкоголем и «разными веществами» — тогда и узнала, что заражена ВИЧ, после чего позвала брата на кладбище показать, где ее хоронить. Сегодня Полина Родимкина — руководитель православного реабилитационного центра «Шаги надежды», который она создала, и одноименной общественной организации.

Иерей Сергий (Ермолаев) является настоятелем прихода Косьмы и Дамиана при Свердловской областной клинической больнице №1.