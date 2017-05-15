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15 мая 2017
22:20  15 мая 2017 0

Священник и девушка с ВИЧ из Екатеринбурга снялись в ток-шоу на федеральном канале. ФОТО

Программа приурочена ко всероссийской акции #СтопВиЧСПИДФОТО: Instagram Полины Родимкиной
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге
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Полина Родимкина из Екатеринбурга, имеющая диагноз «ВИЧ-инфекция», приняла участие в съемках ток-шоу федеральном канале. Такой вывод можно сделать благодаря фотографии, которую она разметила в своем Instagram. На снимке она запечатлена вместе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым и еще одним героем программы — священником из Екатеринбурга отцом Сергием.

Как удалось выяснилось «URA.RU», Полина и отец Сергий снялись в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Съемки прошли в понедельник, 15 мая, в эфир программа выйдет в ближайшие дни. Она была посвящена всероссийской акции #СтопВиЧСПИД, проходящей с 15 по 21 мая.

Полина Родимкина — первый в Свердловской области пациент с «открытым лицом». Долгое время она оставалась единственной, кто рассекретил свой диагноз, и ей приходилось «отдуваться» за всех ВИЧ-инфицированных в регионе, защищая их интересы в публичном пространстве.

Ее жизнь — готовая история для фильма: как она рассказывала в интервью, в студенческие годы она вела развязную жизнь, злоупотребляя алкоголем и «разными веществами» — тогда и узнала, что заражена ВИЧ, после чего позвала брата на кладбище показать, где ее хоронить. Сегодня Полина Родимкина — руководитель православного реабилитационного центра «Шаги надежды», который она создала, и одноименной общественной организации.

Иерей Сергий (Ермолаев) является настоятелем прихода Косьмы и Дамиана при Свердловской областной клинической больнице №1.

Андрей Гусельников
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