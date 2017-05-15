Модель после развода увеличила грудь до 32-го размера. ФОТО

22:45 15 мая 2017 0

Останавливаться на достигнутом британка не собирается Фото: Twitter, взято с "Ридуса"

Модель Шерон Перкинс является обладательницей самой большой груди во всей Британии и, возможно, за ее пределами. Решение изменить свои формы женщина приняла в 2011 году после развода с мужем и останавливаться на достигнутом не собирается. Сейчас у 51-летней модели 32 размер.

На пластические операции Шерон Перкинс потратила все деньги, положенные ей после раздела совместно нажитого имущества, на пластические операции. «Когда я впервые сделала операцию, они были такими большими и опухшими, — признается Перкинс, слова которой приводит „Ридус“. — Но потом опухоль немного спала, и они стали казаться меньше».

По данным издания, на первую операцию женщина потратила 4500 тысяч фунтов, примерно 327 тыс. рублей. Тогда ей закачали в грудь 2,6 пинты силикона, что примерно равно 1,2 литра.

1/2 Фото: Twitter, взято с портала «Ридус»

Сейчас женщина живет недалеко от болгарской Софии и планирует выйти замуж. Ее 51-летний избранник Карл Гамильтон называет грудь невесты «своими лучшими друзьями».