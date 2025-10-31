Аяз Шабутдинов, обманувший десятки россиян, отправлен в колонию

«Шабутдинов Аяз Рифатович признан виновным в совершении 113 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет...» — написали в telegram-канале судов. Бизнес-коучу также назначен штраф в пять миллионов рублей.

Аяз Шабутдинов известен как предприниматель, блогер и бизнес-тренер, запустивший бренд-проект и образовательные продукты. Его задержали в ноябре 2023 года и предъявили обвинения по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В ходе расследования было выявлено, что подсудимый продавал программы, обещавшие возможности построения высокодоходного бизнеса, не предоставляющие гарантий и результатов. Однако прекратить обучение и вернуть средства клиенты не могли. В ходе расследования было установлено 113 пострадавших, ущерб составил 57 миллионов рублей.