Аяз Шабутдинов, обманувший десятки россиян, отправлен в колонию
Блогера приговорили к 7 годам в исправительной колонии общего режима
Фото: Илья Московец © URA.RU
Блогера Аяза Шабутдинова Пресненский суд Москвы приговорил к семи годам колонии. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Шабутдинов Аяз Рифатович признан виновным в совершении 113 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет...» — написали в telegram-канале судов. Бизнес-коучу также назначен штраф в пять миллионов рублей.
Аяз Шабутдинов известен как предприниматель, блогер и бизнес-тренер, запустивший бренд-проект и образовательные продукты. Его задержали в ноябре 2023 года и предъявили обвинения по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В ходе расследования было выявлено, что подсудимый продавал программы, обещавшие возможности построения высокодоходного бизнеса, не предоставляющие гарантий и результатов. Однако прекратить обучение и вернуть средства клиенты не могли. В ходе расследования было установлено 113 пострадавших, ущерб составил 57 миллионов рублей.
Материал из сюжета:На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.